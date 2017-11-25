Станислав Черчесов: в защите важна стабильность, поэтому защитников лишний раз не дергаем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о защите российской национальной команды.– Я бы не сказал, что из ничего. Мы их прекрасно знали по РФПЛ. Кстати, у нас не только они есть, а ещё Кутепов и Нойштедтер. Вызывали также Граната и Семёнова. Но для нас важна стабильность, особенно оборонительной линии, поэтому без надобности защитников не дёргаем.