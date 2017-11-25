Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Станислав Черчесов: в защите важна стабильность, поэтому защитников лишний раз не дергаем

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о защите российской национальной команды.

– Процесс построения защитной тройки (Васин, Джикия, Кудряшов) был сложным? Ведь по сути вы создали эту связку из ничего.

– Я бы не сказал, что из ничего. Мы их прекрасно знали по РФПЛ. Кстати, у нас не только они есть, а ещё Кутепов и Нойштедтер. Вызывали также Граната и Семёнова. Но для нас важна стабильность, особенно оборонительной линии, поэтому без надобности защитников не дёргаем.

Чемпионат
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 13:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.