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Врач ЦСКА: Миланов выбыл на срок до трех месяцев, Витиньо готов сыграть

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о готовности игроков к матчу премьер-лиги с "Рубином" 26 ноября.

"Далее до начала учебно-тренировочного сбора в Кампоаморе Миланов будет восстанавливаться по реабилитационной программе, которую мы ему подготовили. На восстановление ему должно потребоваться от двух с половиной до трех месяцев.

Нападающий Витиньо, который получил ушиб ноги 22 ноября в матче Лиги чемпионов с "Бенфикой" (2:0), готов принять участие в ближайшей игре команды", - передает слова Керимова ТАСС.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:48
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