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Евгений Ловчев: Фернандеш исполнит какой-нибудь штрафной и "Локомотив" выиграет

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев высказался о важных матчах 18-го тура РФПЛ с участием ЦСКА и "Локомотива".

"ЦСКА всегда тяжело играет с "Рубином". Но если говорить о сегодняшних армейцах, то мне нравится, как Гончаренко постепенно подпускает к основе молодых ребят. В этом сезоне хорошо выглядит Витиньо, но все равно у армейцев проблемы в атаке. Хотя с "Бенфикой" команда играла очень гармонично.

А все команды, которые тренирует Бердыев, славятся обороной. Армейцы не создают много моментов. Поэтому все может решить один удар. Но все же, мне кажется, более вероятный исход - ничья.

"Локомотив" просил перенести матч из Хабаровска. В регламенте прописаны условия, при которых игра может быть отменена. Однако было понятно, что в конце ноября в Хабаровске вряд ли будет плюсовая температура. Мы вынуждены зависеть от капризов природы.

В чемпионате СССР мы всегда начинали сезон в Ташкенте, Тбилиси, Ереване или Баку. В начале марта в этих городах благоприятная погода для игры в футбол. Там же, в южных городах, чемпионат и заканчивали в конце ноября.

Как сложится игра? Думаю, Фернандеш исполнит какой-нибудь штрафной и "Локомотив" выиграет 1:0", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев ЦСКА Локомотив
Сегодня, 13:59
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