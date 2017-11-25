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Сергей Игнашевич: два перелома у игроков ЦСКА напрямую связаны с погодой в Хабаровске

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об экстриме на матче 17-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровск" (4:2).

"Я не играл матч в Хабаровске, сидел на лавке. Очень хорошо утеплился. Мне массажист дал шерстяные носки теплые, флисовую кофту свою, он привез специально для меня. Было достаточно комфортно. Но условия, конечно, очень жесткие.

Три-две травмы, которые получили, два перелома напрямую связаны с погодой. Мышцы немного атрофируются, чувствительность пропадает. Ты элементарно не можешь себя сгруппировать при каком-то контакте или единоборстве. Эти переломы… это хорошо, что только двое.

Причем хабаровчане тренируются в эту погоду, поэтому им чуть проще в этом смысле. У них уже мышцы готовы, они знают, как можно реагировать на подобные контакты. А мы, можно сказать, без разминки сразу вышли. Так что был экстрим, да.

Тому, что наши болельщики разделись, мы не удивлены. Мы это видим регулярно на протяжении многих лет. А вот то, что хабаровчан пришло гораздо меньше, чем обычно, в связи с погодными условиями – большой минус. Там в два-три раза меньше, чем приходят на топовые команды", – передает слова Игнашевича "Sports.ru" со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.
Теги: Игнашевич ЦСКА
Сегодня, 14:41
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