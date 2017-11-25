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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Станислав Черчесов: в сборной России штрафов нет
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о дисциплине в команде.
"У нас штрафов нет. Это коллектив. Конечно, в нем случается всякое. Но опозданий у нас практически не было. Ситуации бывают разные, в том числе и чисто бытовые. Штрафы нужны, если нарушения стали системой.
Если футболист каждый раз из экипировки что-то забывает на поле, то это тенденция, и нужно приводить человека в чувство. А если один раз за год что-то забыл, то я сам заберу и отдам в стирку по пути.
Если у футболиста в раздевалке прямо перед матчем зазвонил телефон один раз и случайно - ничего страшного, хотя это нас не удовлетворяет. Вот если на следующей игре у всех будет звонить, то это превратится в систему. Такого быть не должно. А из-за одного раза мы не станем применять дисциплинарные взыскания", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
"У нас штрафов нет. Это коллектив. Конечно, в нем случается всякое. Но опозданий у нас практически не было. Ситуации бывают разные, в том числе и чисто бытовые. Штрафы нужны, если нарушения стали системой.
Если футболист каждый раз из экипировки что-то забывает на поле, то это тенденция, и нужно приводить человека в чувство. А если один раз за год что-то забыл, то я сам заберу и отдам в стирку по пути.
Если у футболиста в раздевалке прямо перед матчем зазвонил телефон один раз и случайно - ничего страшного, хотя это нас не удовлетворяет. Вот если на следующей игре у всех будет звонить, то это превратится в систему. Такого быть не должно. А из-за одного раза мы не станем применять дисциплинарные взыскания", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
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