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"Енисей" сыграл вничью с калининградской "Балтикой"

"Енисей" и "Балтика" разошлись миром в матче 25-го тура первенства ФНЛ.

ФНЛ. 25 тур

"Енисей" – "Балтика" - 1:1

Голы: Малоян, 71, Кобялко, 83

"Енисей": Филиппов, Кичин, Новиков, Семакин, Иванов, Камеш, Фатуллаев, Харитонов (Ломакин, 66), Кутьин (Малоян, 66), Комков, Козлов (Сердеров, 83)

"Балтика": Лантратов, Тимошин, Каленкович, Логашов, Джалилов, Чуперка, Свежов, Шешуков, Скопинцев, Себай, Касьян (Кобялко, 80)

Предупреждения: Семакин, 13, Себай, 27, Камеш, Логашов, 54, Козлов, 60, Каленкович, 79.
Теги: Енисей Балтика
Сегодня, 15:27
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