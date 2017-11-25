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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита"
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита"
12:59
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (3)
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (3)
09:50
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (7)
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (7)
09:19
Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни (18)
Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни (18)
01:36
Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5 (30)
Александр Кокорин: на месте игроков "Спартака" держал бы в уме поражение от "Зенита" - 1:5 (30)
ЦСКА отправился в Казань без Марио Фернандеса
ЦСКА отправился в Казань на матч 18-го тура премьер-лиги с "Рубином". Армейцы не смогут рассчитывать на защитника Марио Фернандеса.
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин;
полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов;
нападающие Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
ПФК ЦСКА
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин;
полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов;
нападающие Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
ПФК ЦСКА
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