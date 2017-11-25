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ЦСКА отправился в Казань без Марио Фернандеса

ЦСКА отправился в Казань на матч 18-го тура премьер-лиги с "Рубином". Армейцы не смогут рассчитывать на защитника Марио Фернандеса.

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

защитники Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Виктор Васин;

полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Хетаг Хосонов;

нападающие Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:51
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(0)
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:09) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cska1971
cska1971

Цитата: CSKA-180505
CSKA-180505

Цитата: чемпионат
ЦСКА в своём официальном «твиттере» сообщил, что защитник Марио Фернандес вместе с командой прибыл в Казань на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги с «Рубином».

Изначально Фернандес не значился в списке игроков, вылетевших в Казань, опубликованном на официальном сайте ЦСКА. Сейчас футболист сборной России в нём присутствует.

Таким образом, Фернандес сможет помочь красно-синим в предстоящем 26 ноября матче с «Рубином».

Фернандес пропустил матч прошлого тура с «СКА-Хабаровск» (4:2) в связи с мышечной травмой, но отыграл все 90 минут в игре Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0).


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:52) #
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online

1-4-6-0... ))))
Регистрация: 26.01.2007
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:01) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA-180505
Епануться!...Ну тут один варик,Набаба слева,Астик справа.

я вот тоже так думал, но потом задумался о другом
а вот (тьфу тьфу тьфу) снова беда с защитником - то и выпустить некого, потому я и предположил что одного могут оставить как резерв на случай чего либо


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 15:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Епануться!...Ну тут один варик,Набаба слева,Астик справа.
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:55) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
без слов
если учесть всего 4 защитника, то минимум одного латераля будет играть точно полузащитник (правда мне вообще кажется что даже двух латералей)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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