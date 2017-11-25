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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Григорян: для "Ахмата" в матче с "Уфой" будет важен старт
Бывший главный тренер "Анжи" Александр Григорян поделился ожиданиями от матча "Ахмат" — "Уфа" в рамках 18-го тура чемпионата России.
"Для "Ахмата" в этом матче будет очень важен старт: первые 20-25 минут. Если в первой половине тайма грозненцы не добьются результата, то на них постепенно это начнёт давить. А "Уфа" — это очень сыгранная и сбалансированная команда, которая может одинаково играть как с аутсайдерами, так и с лидерами РФПЛ. Клуб имеет несколько упрощённый футбол, но этим он и опасен для "Ахмата". Если "Ахмат" пойдёт большими силами, а я уверен, что он пойдёт большими силами, то у "Уфы" будет шанс забить в контратаке, что она прекрасно умеет делать. Поэтому я думаю, что гости забьют. Но смогут отличиться и хозяева, в чем я тоже не сомневаюсь, - цитирует Григоряна "Рейтинг Букмекеров".
"Для "Ахмата" в этом матче будет очень важен старт: первые 20-25 минут. Если в первой половине тайма грозненцы не добьются результата, то на них постепенно это начнёт давить. А "Уфа" — это очень сыгранная и сбалансированная команда, которая может одинаково играть как с аутсайдерами, так и с лидерами РФПЛ. Клуб имеет несколько упрощённый футбол, но этим он и опасен для "Ахмата". Если "Ахмат" пойдёт большими силами, а я уверен, что он пойдёт большими силами, то у "Уфы" будет шанс забить в контратаке, что она прекрасно умеет делать. Поэтому я думаю, что гости забьют. Но смогут отличиться и хозяева, в чем я тоже не сомневаюсь, - цитирует Григоряна "Рейтинг Букмекеров".
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