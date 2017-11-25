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"Тосно" - "Арсенал": стартовые составы на матч 18-го тура РФПЛ

Стали известны стартовые составы "Тосно" и "Арсенала" на предстоящий матч 18-го тура РФПЛ.

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Быстров, Галиулин, Мирзов, Казаев, Карницкий, Полетанович, Заболотный.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
Теги: Тосно Арсенал Тула
Сегодня, 16:23
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