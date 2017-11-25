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"Ахмат" и "Уфа" голов не забили в молодежном первенстве

"Ахмат" и "Уфа" в матче 18-го тура молодежного первенства премьер-лиги сыграли вничью - 0:0.

Чемпионат России

Молодежные команды

18-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Уфа" (Уфа) - 0:0
Теги: Ахмат Тосно
Сегодня, 16:25
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