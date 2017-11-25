Дмитрий Парфенов: подготовка к матчу с "Арсеналом" была в обычном режиме

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что команда готовилась в обычном режиме."Мы уже забыли ту игру с "Зенитом". Мы готовились к серьезному матчу с серьезной командой, которая набирает очки в последних встречах. Соперник неплохо выглядит, очень организованная, с быстрым переходом команда. Есть исполнители, от которых многое зависит в игре. На этом акцентировали внимание.Установка? Игра начнется – увидите. Как повлияли перестановки в тренерском штабе на подготовку? Подготовка шла в обычном режиме", - сказал Парфенов.