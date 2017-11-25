Тома Лемар не успел восстановиться к матчу с "ПСЖ"

Полузащитник "Монако" Тома Лемар не сыграет в домашнем матче 14-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ", сообщает L’Equipe.22-летний футболист ещё не восстановился от повреждения, в связи с чем по-прежнему не работает с общей группой игроков команды. Лемар получил травму в начале ноября.