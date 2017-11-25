Массимо Аллегри: в "Ювентусе" нет никакого кризиса

Главный тренер "Ювентуса" Массимо Аллегри рассказал, что в туринской команде нет кризиса."В "Ювентусе" нет никакого кризиса. Мы отстаем в чемпионате от "Наполи" на несколько очков, потому, что они показывают отличную игру. В Лиге чемпионов мы близки к выходу из группы. Два года назад у нас мог произойти кризис, но сейчас все в порядке", - приводит слова Аллегри Football Italia.