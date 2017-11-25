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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Алавес" дома уступил "Эйбару"
Чемпионат Испании
13 тур
"Алавес" – "Эйбар" 1:2
Голы: Хордан, 33, Шарлес, 69, Бурги, 90+1
"Алавес": Пачеко, Руано (Карлос, 8), Дуарте, Эли, Марипан, Ману, Гомес, Пина (Эль-Хаддади, 66), Вакасо, Собрино (Бурги, 59), Сантос
"Эйбар": Дмитрович, Капа, Хунка, Арбилья, Оливейра, Хордан, Алехо (Пенья, 77), Гарсия, Инуи (Исаса, 86), Энрич (Гарсия, 90), Шарлес
Предупреждения: Сантос, 24, Эли, 37, Гарсия, 42, Сантос, 45, Капа, 45+3, Хунка, 67, Карлос, 71, Ману, 75, Пачеко, 81
Удаления: Сантос, 45, Шарлес, 83
13 тур
"Алавес" – "Эйбар" 1:2
Голы: Хордан, 33, Шарлес, 69, Бурги, 90+1
"Алавес": Пачеко, Руано (Карлос, 8), Дуарте, Эли, Марипан, Ману, Гомес, Пина (Эль-Хаддади, 66), Вакасо, Собрино (Бурги, 59), Сантос
"Эйбар": Дмитрович, Капа, Хунка, Арбилья, Оливейра, Хордан, Алехо (Пенья, 77), Гарсия, Инуи (Исаса, 86), Энрич (Гарсия, 90), Шарлес
Предупреждения: Сантос, 24, Эли, 37, Гарсия, 42, Сантос, 45, Капа, 45+3, Хунка, 67, Карлос, 71, Ману, 75, Пачеко, 81
Удаления: Сантос, 45, Шарлес, 83
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