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Кевин де Брейне: "Манчестер Сити" может выиграть все турниры

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне считает, что команда в этом сезоне способна одержать победу в нескольких турнирах.

"Я понимаю, что нельзя побеждать в одиночку, но я могу играть хорошо. К примеру, я бы хотел проводить на поле меньше времени, но выиграть несколько титулов в этом сезоне. С момента моего перехода мы завоевали лишь Кубок лиги.

Настало время добиться более серьезного результата. Чувствую, что "Манчестер Сити" может выиграть абсолютно все. Но это не говорит о том, что случится именно так. Победить в четырех турнирах – невероятно трудная задача", - цитирует бельгийца Sky Sports.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 17:18
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