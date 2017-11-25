Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:01
Андрей Тихонов: против «Крыльев» все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (1)
Андрей Тихонов: против «Крыльев» все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (1)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (1)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (1)
12:59
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (5)
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (5)
09:50
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (8)
Станислав Черчесов: если бы я пригласил Идову, вы бы первыми спросили: "А зачем он нужен?" (8)
09:19
Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни (18)
Леандро Паредес - о Панове: я бы так не сделал ни за что на свете! Я предан "Боке" до конца жизни (18)
Кевин де Брейне: "Манчестер Сити" может выиграть все турниры
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне считает, что команда в этом сезоне способна одержать победу в нескольких турнирах.
"Я понимаю, что нельзя побеждать в одиночку, но я могу играть хорошо. К примеру, я бы хотел проводить на поле меньше времени, но выиграть несколько титулов в этом сезоне. С момента моего перехода мы завоевали лишь Кубок лиги.
Настало время добиться более серьезного результата. Чувствую, что "Манчестер Сити" может выиграть абсолютно все. Но это не говорит о том, что случится именно так. Победить в четырех турнирах – невероятно трудная задача", - цитирует бельгийца Sky Sports.
"Я понимаю, что нельзя побеждать в одиночку, но я могу играть хорошо. К примеру, я бы хотел проводить на поле меньше времени, но выиграть несколько титулов в этом сезоне. С момента моего перехода мы завоевали лишь Кубок лиги.
Настало время добиться более серьезного результата. Чувствую, что "Манчестер Сити" может выиграть абсолютно все. Но это не говорит о том, что случится именно так. Победить в четырех турнирах – невероятно трудная задача", - цитирует бельгийца Sky Sports.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.