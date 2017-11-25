Кевин де Брейне: "Манчестер Сити" может выиграть все турниры

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне считает, что команда в этом сезоне способна одержать победу в нескольких турнирах."Я понимаю, что нельзя побеждать в одиночку, но я могу играть хорошо. К примеру, я бы хотел проводить на поле меньше времени, но выиграть несколько титулов в этом сезоне. С момента моего перехода мы завоевали лишь Кубок лиги.Настало время добиться более серьезного результата. Чувствую, что "Манчестер Сити" может выиграть абсолютно все. Но это не говорит о том, что случится именно так. Победить в четырех турнирах – невероятно трудная задача", - цитирует бельгийца Sky Sports.