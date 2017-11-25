Лионель Месси назвал сборную Германии главным фаворитом ЧМ-2018

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что сборная Германии является фаворитом предстоящего чемпионата мира в России."Германия – главный фаворит ЧМ-2018. Но есть еще Бразилия, Испания и Франция. На данный момент это тоже очень сильные команды. У нашей же сборной были сложности на протяжении всего отборочного цикла. У нас несколько раз менялись тренеры. Непросто сразу привыкнуть к каждому из них. У всех разные философии, разные идеи", - цитирует Месси Football Italia.