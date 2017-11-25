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Стал известен состав "Халла" на матч против "Бристоль Сити

Стал известен состав "Халл Сити" на матч Чемпионшипа против "Бристоль Сити".

"Халл Сити": Макгрегор, Эйна, Хектор, Мазух, Томори, Стюарт, Ларссон, Боуэн, Хенриксен, Ирвайн, Кэмпбелл.
Теги: Халл Сити
Сегодня, 17:44
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