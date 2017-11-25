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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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18:01
Андрей Тихонов: против «Крыльев» все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (1)
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"Тосно" вырвал победу у "Арсенала", Марков оформил хет-трик, выйдя на замену
"Тосно" в матче 18-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Арсеналом".
Чемпионат России
18 тур
"Тосно" – "Арсенал" 3:2
Голы: Чаушич, 28, Марков, 60, 82, 82, Ткачёв, 77
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Быстров, (Палиенко, 52), Галиулин, Мирзов, Казаев, (Марков, 54), Карницкий, Полетанович, Заболотный.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, (Расич, 88), Боурчану, Чаушич, Шевченко, (Кангва, 75), Джорджевич.
Предупреждения: Григалава, 68
Чемпионат России
18 тур
"Тосно" – "Арсенал" 3:2
Голы: Чаушич, 28, Марков, 60, 82, 82, Ткачёв, 77
"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Быстров, (Палиенко, 52), Галиулин, Мирзов, Казаев, (Марков, 54), Карницкий, Полетанович, Заболотный.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, (Расич, 88), Боурчану, Чаушич, Шевченко, (Кангва, 75), Джорджевич.
Предупреждения: Григалава, 68
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