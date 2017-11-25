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"Тосно" вырвал победу у "Арсенала", Марков оформил хет-трик, выйдя на замену

"Тосно" в матче 18-го тура чемпионата России одержал волевую победу над "Арсеналом".

Чемпионат России

18 тур

"Тосно" – "Арсенал" 3:2

Голы: Чаушич, 28, Марков, 60, 82, 82, Ткачёв, 77

"Тосно": Юрченко, Буйволов, Чернов, Дугалич, Быстров, (Палиенко, 52), Галиулин, Мирзов, Казаев, (Марков, 54), Карницкий, Полетанович, Заболотный.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, (Расич, 88), Боурчану, Чаушич, Шевченко, (Кангва, 75), Джорджевич.

Предупреждения: Григалава, 68
Теги: Тосно Арсенал Тула
Сегодня, 18:24
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(0)
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 18:31) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
круто ...честно не чаял!
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Волевая победа Тосно..Хорошая игра , смотрелась
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
ТОСНО" ВЫРВАЛ ПОБЕДУ У "АРСЕНАЛА", МАРКОВ ОФОРМИЛ ДУБЛЬ, ВЫЙДЯ НА ЗАМЕНУ

Марков, 60, 82, 82


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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