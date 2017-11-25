Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Уфы"

Стали известны стартовые составы "Ахмата" и "Уфы" на матч 18-го тура российской Премьер-Лиги.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Роши, Швец, Исмаэл, Митришев, Лео.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Кротов, Игбун.
Теги: Ахмат Уфа
Сегодня, 18:28
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.