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Марио Фернандес прилетел с ЦСКА на матч против "Рубина"

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прилетел с командой на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина", передает пресс-служба армейской команды в твиттере.

Ранее на официальном сайте ЦСКА Фернандес отсутствовал в заявке команды на матч в Казани.
Теги: Фернандес ЦСКА Рубин
Сегодня, 18:47
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№1 Написал: evgesha (Сегодня, 18:52) #
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Болеет за:
«Терек»
и так проблем много у конюшни а без него совсем плохо anguished
Регистрация: 23.11.2017
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