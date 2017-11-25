Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора

Главный тренер «Шинника» поделился своими впечатлениями от игры с «Крыльями Советов» (3:3), в которой его команда ушла от поражения, проигрывая в 3 мяча, назвал ФНЛ самым жёстким турниром в мире и рассказал о выговоре от руководства клуба, передаёт корреспондентРоман Гуськов.– Мы в этом году с Самарой весело играем 2:3 дома, здесь 3:3. Сильный – прикинься слабым. Мы в 1-м тайме видимо так прикинулись, что совсем расслабили «Крылья» на 2-й тайм. Поговорили в раздевалке нормально, без мата. Потом вышли и получилось что-то похожее на футбол.– Очень сильно играли «Крылья». Мы готовились, всё разобрали по полочкам, но за последнее время «Крылья» сильно прибавили в организации игры. И даже если ты готов к тактическим ходам, за счёт исполнительского мастерства, сыгранности, быстрой работы с мячом и принятия решений «Крылья» имеют преимущество. Я понимал, что никакого недонастроя не будет.– Задачи-то нам навесили в начале сезона. Но дело в том, что... Наши ребята для меня самые лучшие, но когда из 16 приглашённых футболистов 10 из второго дивизиона и 6 из вылетевших команд... Второй дивизион – совсем другое. Некоторые может первый раз в самолёт сели, в автобусах ездили. Им тяжело войти в жесткий график ФНЛ. Если они пройдут горнило первого дивизиона, то будут хорошими игроками. ФНЛ – самый жёсткий турнир в мире.Многие ребята к нам приходили после серьёзных травм, потом их приглашали на лучшие условия. Они это заслужили. Когда у нас будет возможность не отпускать игроков, тогда можно будет говорить. Стабильность есть только в вопросе зарплат: впервые за 5 лет могу похвастаться, что мы вовремя получаем зарплату благодаря новому отношению руководства.– Вопрос к руководству, оно так отреагировало 2 очка в 6 матчах. Оно, наверное, имеет на это право. Только с формулировкой я был не согласен. Впервые в истории спорта я слышу, чтобы тренеру объявили выговор. А благодарность – я был одним из доверенных лиц губернатора, принимал участие в избирательной компании. И как раз в этот день губернатор объявил нам благодарности. Так что за разные сферы деятельности получил.А за удачные матчи благодарностей мне не надо. Благодарности были и ещё будут объявлены футболистам. А у вас хорошая команда, она прогрессирует, не расстраивайтесь сегодня, – сказал Побегалов самарским журналистам.