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Миодраг Божович: игра была 50 на 50

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" заявил, что команда проиграла "Тосно" из-за собственных ошибок в обороне.

"Игра была 50 на 50. Мы забили второй гол, вели два раза в счёте, был момент у Джорджевича, чтобы закончить игру. Допустили ошибки в обороне, поэтому и проиграли.

Не думаю, что погода повлияла на счет. Поле было хорошее, погода настоящая русская. Это вообще не повлияло на результат", - сказал Божович.
Теги: Божович Арсенал Тула Тосно
Сегодня, 19:04
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