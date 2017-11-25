Миодраг Божович: игра была 50 на 50

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович в эфире телеканала "Наш футбол" заявил, что команда проиграла "Тосно" из-за собственных ошибок в обороне."Игра была 50 на 50. Мы забили второй гол, вели два раза в счёте, был момент у Джорджевича, чтобы закончить игру. Допустили ошибки в обороне, поэтому и проиграли.Не думаю, что погода повлияла на счет. Поле было хорошее, погода настоящая русская. Это вообще не повлияло на результат", - сказал Божович.