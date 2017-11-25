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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Семак: должны сделать все, что можем на данный момент
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Ахмата" посетовал на отсутствие полузащитника Ондржея Ванека.
"Ванек получил повреждение и выбыл до конца сезона. Достаточно серьезная травма. Очень жалко. Он набрал хорошую форму. Остальные все в строю. Готовились. Легких матчей не бывает. Работаем. Должны сделать все, что можем на данный момент.
В первом матче с "Ахматом" была равная игра. Однако мы смогли победить. Хотя были матчи, когда при равной игре проигрывали. Это футбол", - сказал Семак.
"Ванек получил повреждение и выбыл до конца сезона. Достаточно серьезная травма. Очень жалко. Он набрал хорошую форму. Остальные все в строю. Готовились. Легких матчей не бывает. Работаем. Должны сделать все, что можем на данный момент.
В первом матче с "Ахматом" была равная игра. Однако мы смогли победить. Хотя были матчи, когда при равной игре проигрывали. Это футбол", - сказал Семак.
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