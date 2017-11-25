Сергей Семак: должны сделать все, что можем на данный момент

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в эфире телеканала "Наш футбол" в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Ахмата" посетовал на отсутствие полузащитника Ондржея Ванека."Ванек получил повреждение и выбыл до конца сезона. Достаточно серьезная травма. Очень жалко. Он набрал хорошую форму. Остальные все в строю. Готовились. Легких матчей не бывает. Работаем. Должны сделать все, что можем на данный момент.В первом матче с "Ахматом" была равная игра. Однако мы смогли победить. Хотя были матчи, когда при равной игре проигрывали. Это футбол", - сказал Семак.