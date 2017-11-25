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Марио Гетце забил в домашнем матче бундеслиги впервые за 560 дней

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце стал автором одного из четырех голов в первом тайме матча чемпионата Германии против "Шальке".

Для него это первый гол, забитый в домашнем матче бундеслиги за 560 дней. Последний раз он забивал дома еще в составе "Баварии" 14 мая 2016 года против "Ганновера".
Теги: Гетце Боруссия Д Шальке
Сегодня, 19:12
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