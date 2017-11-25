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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Марио Гетце забил в домашнем матче бундеслиги впервые за 560 дней
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Марио Гетце стал автором одного из четырех голов в первом тайме матча чемпионата Германии против "Шальке".
Для него это первый гол, забитый в домашнем матче бундеслиги за 560 дней. Последний раз он забивал дома еще в составе "Баварии" 14 мая 2016 года против "Ганновера".
Для него это первый гол, забитый в домашнем матче бундеслиги за 560 дней. Последний раз он забивал дома еще в составе "Баварии" 14 мая 2016 года против "Ганновера".
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