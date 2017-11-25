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"Тамбов" обыграл "Факел", "Кубань" выиграла у "Сибири"

"Тамбов" одержал победу над "Факелом" в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ

25 тур

"Факел" – "Тамбов" 1:2

Голы: Мурнин, 4, Мичуренков, 24, Чернышов, 58

"Факел": Трунин, Cеменов, Осипенко, Хайманов, Шарафи, Мануковский, Чхапелия, (Арустамян, 66), Амбарцумян, Молодцов, (Верулидзе, 82), Мичуренков, Алхазов.

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Гультяев, Быстров, Овсиенко, Мурнин, (Трусевич, 55), Чернышов, (Игнатович, 62), Кашчелан, Шевчук, (Скворцов, 54), Дутов, Часовских.

Предупреждения: Мануковский, 29

"Кубань" – "Сибирь" 1:0

Голы: Гай, 2

"Кубань": Дюпин, Байрыев, Смирнов, Бугаев, Марков, Гай, Коновалов, Лобкарев, Завезен, Обухов, Маляров.

"Сибирь": Цыган, Аравин, Цховребов, (Полюткин, 46), Плопа, Ларенц, Магаль, Макаренко, Чеботару, Азаров, (Гладышев, 61), Дегтярев, Житнев.

Предупреждения: Бугаев, 39
Теги: Тамбов Факел
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