Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (1)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (1)
12:59
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
"Тамбов" обыграл "Факел", "Кубань" выиграла у "Сибири"
"Тамбов" одержал победу над "Факелом" в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
25 тур
"Факел" – "Тамбов" 1:2
Голы: Мурнин, 4, Мичуренков, 24, Чернышов, 58
"Факел": Трунин, Cеменов, Осипенко, Хайманов, Шарафи, Мануковский, Чхапелия, (Арустамян, 66), Амбарцумян, Молодцов, (Верулидзе, 82), Мичуренков, Алхазов.
"Тамбов": Смирнов, Шляков, Гультяев, Быстров, Овсиенко, Мурнин, (Трусевич, 55), Чернышов, (Игнатович, 62), Кашчелан, Шевчук, (Скворцов, 54), Дутов, Часовских.
Предупреждения: Мануковский, 29
"Кубань" – "Сибирь" 1:0
Голы: Гай, 2
"Кубань": Дюпин, Байрыев, Смирнов, Бугаев, Марков, Гай, Коновалов, Лобкарев, Завезен, Обухов, Маляров.
"Сибирь": Цыган, Аравин, Цховребов, (Полюткин, 46), Плопа, Ларенц, Магаль, Макаренко, Чеботару, Азаров, (Гладышев, 61), Дегтярев, Житнев.
Предупреждения: Бугаев, 39
ФНЛ
25 тур
"Факел" – "Тамбов" 1:2
Голы: Мурнин, 4, Мичуренков, 24, Чернышов, 58
"Факел": Трунин, Cеменов, Осипенко, Хайманов, Шарафи, Мануковский, Чхапелия, (Арустамян, 66), Амбарцумян, Молодцов, (Верулидзе, 82), Мичуренков, Алхазов.
"Тамбов": Смирнов, Шляков, Гультяев, Быстров, Овсиенко, Мурнин, (Трусевич, 55), Чернышов, (Игнатович, 62), Кашчелан, Шевчук, (Скворцов, 54), Дутов, Часовских.
Предупреждения: Мануковский, 29
"Кубань" – "Сибирь" 1:0
Голы: Гай, 2
"Кубань": Дюпин, Байрыев, Смирнов, Бугаев, Марков, Гай, Коновалов, Лобкарев, Завезен, Обухов, Маляров.
"Сибирь": Цыган, Аравин, Цховребов, (Полюткин, 46), Плопа, Ларенц, Магаль, Макаренко, Чеботару, Азаров, (Гладышев, 61), Дегтярев, Житнев.
Предупреждения: Бугаев, 39
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.