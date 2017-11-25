Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Шальке" отыгрался в матче с "Боруссией", проигрывая 0:4 после первого тайма

"Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью с "Шальке" в матче 13-го тура чемпионата Германии - 4:4.

Чемпионат Германии

13 тур

"Боруссия" Д – "Шальке-04" 4:4

Гол: Обамейянг, 12, Стамбули, 18 (авто.), Гетце, 20, Геррейро, 25 - Бургшталлер, 61, Харит, 65, Калиджиури, 86, Налдо, 90+4

"Боруссия" Д: Вайденфеллер, Геррейро (Загаду, 83), Шмельцер, Папастатопулос, Топрак, Шахин, Вайгль, Гётце (Кастро, 78), Пулишич, Ярмоленко (Бартра, 68), Обамейянг

"Шальке": Ферман, Очипка, Керер (Настасич, 46), Налдо, Калиджиури, Стамбули, Маккенни (Харит, 33), Мейер, Коноплянка, Бургшталлер, Ди Санто (Горетцка, 33)

Предупреждения: Маккенни, 4, Керер, 22, Сократис, 53, Обамейянг, 56, Кастро, 79, Коноплянка, 90

Удаления: Обамейянг, 71
Теги: Боруссия Шальке
Сегодня, 19:35
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:04) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
забавно...думал в перерыве поставить соточку что сравняют, но пока б добрался до фонбета - уже смысла бы не было и не факт что поднял бы
а тут такое
что ж, молодцы, не бросили играть
да и во втором тайме смяли все таки Дортмунд


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№6 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:54) #
  • 0
  •  (2)

Было интересно. Настоящее Рурское дерби. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009
№5 Написал: grisha (Сегодня, 19:51) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
такого не бывает.

Не бывает для тех, кто зашёл посрать под маркой Зенита
А болельщики помнят, что это было - и не раз
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 19:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
такого не бывает.... open_mouth
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: ale Вятка (Сегодня, 19:42) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
крутяк


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:41) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
после 25 минуты если кто то поставил на ничью. озолотился наверное.
а по матчу боруссия была наказана за грязные удары кастро с нанесением травмы.
и балетной симуляцией от грека.
ну и собственно вот в чем отличие топ чемпионатов от нашего болота.у нас при 0-2 уже многие лапки кверху и бросают играть. а тут рубятся и побеждают


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: alexey.shomin.9 Баден-Баден (Сегодня, 19:40) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Шикарный матч!Вот это камбэк,вот это воля к победе! (пусть и ничья в данном случае)
Регистрация: 30.10.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.