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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (1)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (1)
12:59
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
"Шальке" отыгрался в матче с "Боруссией", проигрывая 0:4 после первого тайма
"Боруссия" из Дортмунда сыграла вничью с "Шальке" в матче 13-го тура чемпионата Германии - 4:4.
Чемпионат Германии
13 тур
"Боруссия" Д – "Шальке-04" 4:4
Гол: Обамейянг, 12, Стамбули, 18 (авто.), Гетце, 20, Геррейро, 25 - Бургшталлер, 61, Харит, 65, Калиджиури, 86, Налдо, 90+4
"Боруссия" Д: Вайденфеллер, Геррейро (Загаду, 83), Шмельцер, Папастатопулос, Топрак, Шахин, Вайгль, Гётце (Кастро, 78), Пулишич, Ярмоленко (Бартра, 68), Обамейянг
"Шальке": Ферман, Очипка, Керер (Настасич, 46), Налдо, Калиджиури, Стамбули, Маккенни (Харит, 33), Мейер, Коноплянка, Бургшталлер, Ди Санто (Горетцка, 33)
Предупреждения: Маккенни, 4, Керер, 22, Сократис, 53, Обамейянг, 56, Кастро, 79, Коноплянка, 90
Удаления: Обамейянг, 71
Чемпионат Германии
13 тур
"Боруссия" Д – "Шальке-04" 4:4
Гол: Обамейянг, 12, Стамбули, 18 (авто.), Гетце, 20, Геррейро, 25 - Бургшталлер, 61, Харит, 65, Калиджиури, 86, Налдо, 90+4
"Боруссия" Д: Вайденфеллер, Геррейро (Загаду, 83), Шмельцер, Папастатопулос, Топрак, Шахин, Вайгль, Гётце (Кастро, 78), Пулишич, Ярмоленко (Бартра, 68), Обамейянг
"Шальке": Ферман, Очипка, Керер (Настасич, 46), Налдо, Калиджиури, Стамбули, Маккенни (Харит, 33), Мейер, Коноплянка, Бургшталлер, Ди Санто (Горетцка, 33)
Предупреждения: Маккенни, 4, Керер, 22, Сократис, 53, Обамейянг, 56, Кастро, 79, Коноплянка, 90
Удаления: Обамейянг, 71
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