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Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше

"Шинник" проигрывал "Крылья Советов" по ходу матча со счетом 0:3, но сумел собраться и вырвать ничью. После этого мощного камбэка на вопросы журналистов ответил полузащитник ярославского клуба Никита Безлихотнов. Rusfootball.info передает с места событий.

- Матч получился неоднозначным, но развязка для вас сложилась успешно. Какие эмоции вы испытываете?

- Что сказать, первый тайм мы проиграли полностью. Мы получили три мяча еще в первом тайме, после чего нам "вставили" чуть-чуть... Мы ожидали, что "Крылья" побегут во втором тайме в контратаку, но хорошо, что мы сравняли.

- Что сказал тренер в раздевалке?

- Все я говорить не буду, конечно. Он взбодрил нас, и мы, сами видите, побежали и забили два мяча.

- Верили, что удастся отыграться после 0:3?

- Конечно, все понимали, что это тяжело будет сделать, но все играли до конца. Спасибо ребятам, что отыгрались.

- На последней минуте в ваши ворота назначили свободный удар из пределов штрафной площади. Что вы тогда подумали?

- Конечно, мы переживали, но хорошо, что все хорошо сложилось.

- "Шинник" и "Крылья Советов" как и в первом круге выдали результативный матч. Почему именно друг с другом вы забиваете так много?

- Да не то, что мы между собой так играем. Просто так получается. Обе команды больше на атаку играют. Думаю, что зрителям такой футбол нравится.

- Осеннюю часть вы закончили в середине таблицы. Для вас это удовлетворительный результат?

- Скажу честно, мы упустили много очков в играх, в которых вели в счете. Я считаю, что мы могли быть выше намного.

Источник: Rusfootball.info
Теги: Шинник Крылья Советов Безлихотнов
Сегодня, 19:43
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