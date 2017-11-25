Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше

"Шинник" проигрывал "Крылья Советов" по ходу матча со счетом 0:3, но сумел собраться и вырвать ничью. После этого мощного камбэка на вопросы журналистов ответил полузащитник ярославского клуба Никита Безлихотнов.передает с места событий.- Что сказать, первый тайм мы проиграли полностью. Мы получили три мяча еще в первом тайме, после чего нам "вставили" чуть-чуть... Мы ожидали, что "Крылья" побегут во втором тайме в контратаку, но хорошо, что мы сравняли.- Все я говорить не буду, конечно. Он взбодрил нас, и мы, сами видите, побежали и забили два мяча.- Конечно, все понимали, что это тяжело будет сделать, но все играли до конца. Спасибо ребятам, что отыгрались.- Конечно, мы переживали, но хорошо, что все хорошо сложилось.- Да не то, что мы между собой так играем. Просто так получается. Обе команды больше на атаку играют. Думаю, что зрителям такой футбол нравится.- Скажу честно, мы упустили много очков в играх, в которых вели в счете. Я считаю, что мы могли быть выше намного.Источник: