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Дмитрий Парфёнов: понятно, что "Арсенал" ехал за победой, но в данный момент она нам нужнее

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" (3:2).

"Понятно, что "Арсенал" ехал за победой, но в данный момент она нам нужнее. Мы хотели, мы терпели. Где-то повезло.

Почему Марков остался в запасе? Если вышел на замену и забил три мяча, значит, всё правильно", - сказал Парфёнов.
Теги: Парфенов Тосно Арсенал Тула
Сегодня, 19:47
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