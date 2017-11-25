Дмитрий Парфёнов: понятно, что "Арсенал" ехал за победой, но в данный момент она нам нужнее

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфёнов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над тульским "Арсеналом" (3:2)."Понятно, что "Арсенал" ехал за победой, но в данный момент она нам нужнее. Мы хотели, мы терпели. Где-то повезло.Почему Марков остался в запасе? Если вышел на замену и забил три мяча, значит, всё правильно", - сказал Парфёнов.