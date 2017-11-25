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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (7)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (7)
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
12:59
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
"Вест Бромвич" отобрал очки у "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии
13 тур
"Тоттенхэм" – "Вест Бромвич Альбион" 1:1
Голы: Рондон, 4, Кейн, 74
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген (Льоренте, 60), Санчес, Дайер, Эриксен, Уинкс (Дембеле, 61), Алли, Мин, Кейн
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Ньом, Гиббз, Хегази, Эванс, Ливермор, Филд (Макклин, 67), Барри (Якоб, 79), Филлипс, Рондон, Родригес (Робсон-Кану, 67)
Предупреждения: Барри, 26, Дайер, 58, Гиббз, 60, Ньом, 77, Фостер, 82
Чемпионат Англии
13 тур
"Тоттенхэм" – "Вест Бромвич Альбион" 1:1
Голы: Рондон, 4, Кейн, 74
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген (Льоренте, 60), Санчес, Дайер, Эриксен, Уинкс (Дембеле, 61), Алли, Мин, Кейн
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Ньом, Гиббз, Хегази, Эванс, Ливермор, Филд (Макклин, 67), Барри (Якоб, 79), Филлипс, Рондон, Родригес (Робсон-Кану, 67)
Предупреждения: Барри, 26, Дайер, 58, Гиббз, 60, Ньом, 77, Фостер, 82
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