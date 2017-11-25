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"Вест Бромвич" отобрал очки у "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Вест Бромвичем" в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

13 тур

"Тоттенхэм" – "Вест Бромвич Альбион" 1:1

Голы: Рондон, 4, Кейн, 74

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Вертонген (Льоренте, 60), Санчес, Дайер, Эриксен, Уинкс (Дембеле, 61), Алли, Мин, Кейн

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Ньом, Гиббз, Хегази, Эванс, Ливермор, Филд (Макклин, 67), Барри (Якоб, 79), Филлипс, Рондон, Родригес (Робсон-Кану, 67)

Предупреждения: Барри, 26, Дайер, 58, Гиббз, 60, Ньом, 77, Фостер, 82
Теги: Вест Бромвич Тоттенхэм
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