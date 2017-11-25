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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (7)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (7)
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
12:59
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой"
В матче 18-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле одержал победу над "Уфой".
Чемпионат России
18 тур
"Ахмат" – "Уфа" 2:1
Голы: Сампайо, 44, Лео, 57, Обляков, 89
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Роши, (Родолфо, 87), Швец, Исмаэл, Митришев, (Бериша, 76), Лео, (Садаев, 90+1).
"Уфа": Беленов, Аликин, (Обляков, 83), Никитин, Живоглядов, (Табидзе, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, (Фатаи, 77), Кротов, Игбун.
Предупреждения: Салатич, 11, Живоглядов, 43, Родолфо, 90
Чемпионат России
18 тур
"Ахмат" – "Уфа" 2:1
Голы: Сампайо, 44, Лео, 57, Обляков, 89
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Роши, (Родолфо, 87), Швец, Исмаэл, Митришев, (Бериша, 76), Лео, (Садаев, 90+1).
"Уфа": Беленов, Аликин, (Обляков, 83), Никитин, Живоглядов, (Табидзе, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, (Фатаи, 77), Кротов, Игбун.
Предупреждения: Салатич, 11, Живоглядов, 43, Родолфо, 90
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