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"Ахмат" одержал победу над "Уфой"

В матче 18-го тура чемпионата России "Ахмат" на своем поле одержал победу над "Уфой".

Чемпионат России

18 тур

"Ахмат" – "Уфа" 2:1

Голы: Сампайо, 44, Лео, 57, Обляков, 89

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Роши, (Родолфо, 87), Швец, Исмаэл, Митришев, (Бериша, 76), Лео, (Садаев, 90+1).

"Уфа": Беленов, Аликин, (Обляков, 83), Никитин, Живоглядов, (Табидзе, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, (Фатаи, 77), Кротов, Игбун.

Предупреждения: Салатич, 11, Живоглядов, 43, Родолфо, 90
Сегодня, 20:52
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№7 Написал: grisha (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pivo69
Ахмат с победой!

Ты лучше игил поздравь с подрывом детей
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 21:40) #
  • 0
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Ахмат с победой!
Уфа слишком домашняя команда...
Регистрация: 7.05.2010
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 21:23) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Пока рано говорить , что за тренер Галактионов, но однако 7 из 9 набрали, под его руководством,с учетом того, что Галактионов до этого профессиональные клубы не тренировал..Посмотрим , что дальше будет...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: grisha (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
вырезай Сережа,пока не поздно

Этот серёжа вылезет даже из стенки, когда расстреливать будут
Юраны, блин, Тихоновы, Валерки - бысто ко мне, на куй - их КРЕДО Валера верим
СПЕЦИАЛИСТЫ )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
По русски - ГАВНО
Бесперкстивное необученное , кроме воровства, ничего не хочящее
Семачку надо в сенкторы - сначала украсть - а уже потом вместо тюрьмы енисеи трнировать ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 21:14) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
опять Семака трахтибидохти,вырезай Сережа,пока не поздно
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: grisha (Сегодня, 21:11) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Браво ВЕЛИКОМУ "Ахмату"!!!

Само его существование под этим именем - оскорбление всем русским - интересно, почему сейчас молчат тут, а за Милошевича баннеры за деньги вывешивают ?

Опять недоплатилы патриотилы )))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:03) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Терек»
Ну вот и результат. Сразу вверх попёрли, как уволили этого профнепригодного краснодарского физрука. Браво ВЕЛИКОМУ "Ахмату"!!!
Регистрация: 7.05.2017
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