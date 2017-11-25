7 очков из 9-ти возможных. Галактионов вновь приводит "Ахмат" к успеху



Чемпионат России



18 тур



"Ахмат" – "Уфа" 2:1 Чемпионат России18 тур

Голы: Сампайо, 45', Лео, 54' - Обляков, 87'

Под руководством Галактионова "Ахмат" набрал 7 очков из 9-ти возможных. Сегодня "грозненцы" достаточно уверенно обыграли "Уфу".рассказывает о прошедшем матче и задается вопросом - а не пора ли убрать из должности главного тренера приставку "исполняющий обязанности"?Гудиев, Уциев, Плиев, Семёнов, Анхель, Сампайо, Роши (Родолфо, 83'), Швец, Исмаэл, Митришев (Бериша, 70'), Лео (Садаев, 90+1')Беленов, Аликин (Обляков, 80'), Никитин, Живоглядов (Табидзе, 46'), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев (Фатаи, 72'), Кротов, ИгбунПлиев, 86', Родолфо, 90' - Салатич, 7', Сысуев, 36', Живоглядов, 44'Летне-осеннюю часть сезона "Уфа" заканчивает матчами с прямыми конкурентами по борьбе за те места, которые находятся поближе к еврокубкам. На прошлой неделе она уверенно обыграла "Урал", а сегодня сражалась с "Ахматом". Сергей Семак не стал сильно менять стартовый состав. Единственным изменением стало возвращение после отбытой дисквалификации Игбуна. Любопытно, что второй тур подряд в основе оказался Кротов, который ранее в этом сезоне только выходил на замену. Такое решение тренера выглядит вполне логичным, ведь Вячеслав действительно был хорош.Оппонент Семака также не стал проводить ротацию. 33-летний Михаил Галактионов смело признается, что он продолжает придерживаться линии, которую задал ушедший в отставку Кононов. Да и есть ли смысл что-то менять до зимней паузы? Учитывая, что "Ахмат" перестал проигрывать, ответ должен быть отрицательным. Команде нужна была определенная эмоциональная встряска, и она ее получила после смены главного тренера. Впрочем, вероятно, не только с этим были связаны успехи грозненского клуба. Его игроки уже сейчас заявляют, что хотят, чтобы Галактионов остался на постоянной основе, а такое бывает, когда новый наставник действительно что-то меняет.Однако решение о назначении того или иного специалиста принимает руководство. Ему важно видеть улучшение игры и продолжение беспроигрышной серии. Сегодня у "Ахмата" был хороший шанс для демонстрации своего прогресса хотя бы по той причине, что "Уфа" в этом сезоне не очень удачно играет на выезде - всего лишь 1 победа в 9 матчах. Упускать возможность проявить себя "грозненцам" было бы не совсем дальновидно, ведь впереди у них встречи с более классными соперниками в лице "Краснодара" и "Зенита".Тем не менее, увереннее старт встречи провели "уфимцы". Уже на 3-й минуте Кротов вошел в чужую штрафную и нанес опаснейший удар - Гудиеву пришлось спасать свою команду. Пооборонявшись в дебюте, "Ахмат" ответил любопытным выходом Роши 1 на 1 с вратарем гостей. Албанский полузащитник совсем чуть-чуть не успел оказаться первым на мяче и проткнуть его в ворота мимо Беленова. К сожалению, в дальнейшем подобные моменты возникали крайне нечасто. Быстрый обмен уколами сменился на нудную позиционную борьбу."Грозненцы" в целом владели инициативой и старались действовать агрессивно, но подопечные Семака уверенно держали оборону. Хотя, чем ближе дело подходило к завершению первого тайма, тем сложнее приходилось гостям. Хозяева стали доводить свои атаки до ударов. Какие-то из них были заблокированы, какие-то прошли мимо створа, но было стойкое ощущение, что назревает то, в чем весь смысл игры в футбол. И в итоге гол, как малина на кустике, созрел аккурат к перерыву.Одисе Роши подал один из немногих в этом матче угловых примерно на линию вратарской, где Фелипе Сампайо оказался совсем не прикрытым и уверенно отправил мяч в сетку ворот Беленова. Судя по всему, за автором гола должен был следить Живоглядов, но Дмитрий со своими обязанностями не справился. Собственно говоря, неудивительно, что Семак решил, что во втором тайме Живоглядова (который, помимо всего прочего, еще и получил желтую карточку) должен заменить Табидзе.Другое дело, что от этой перестановки не стало лучше. "Ахмат" продолжил наседать на ворота "Уфы" во втором тайме. Причем, прежде чем увеличить свое преимущество хозяева упустили парочку верных моментов. В центре внимания были Лео и Митришев, но оба раза здорово действовал Беленов. Тем не менее, бразильскому полузащитнику все-таки удалось отличиться. В одной из атак Лео оказался первым на добивании после попадания в штангу в исполнении Исмаэла и спокойно поразил пустые ворота. Любопытно, что свой предыдущий гол он забил тоже "башкирцам" - в матче первого круга. Иначе говоря, молодой талант не забивал почти пол сезона.Счет 2:0 никак не расслабил хозяев. Подопечные Галактионова продолжили играть на своем уровне, разве что слегка отдав инициативу сопернику. С другой стороны, можно сказать, что это просто "Уфа" никак не могла заставить их нервничать. Башкирская команда допускала много ошибок и очень редко добиралась до владений Гудиева. Показательно, что во втором тайме она не наносила ударов до 79-й минуты. Лишь после выхода на поле Фатаи и Облякова гостям удалось взбодрить свою игру.Сначала хороший момент был у Никитина, который мог забивать после подачи с углового. Затем хороший проход и перспективный прострел удался Стоцкому. А за три минуты до конца основного времени матча "Уфа" и вовсе сократила разницу в счете. За фол на Стоцком был назначен опасный штрафной, Обляков вызвался пробить по воротам и сделал это так, что Гудиев не смог отбить этот мяч. Команда Семака удачно провела концовку, вернула в игру интригу, но спасти ничью ей все-таки не удалось.Таким образом, "уфимцы" продлевают свою безвыигрышную выездную серию, которая теперь насчитывает 9 матчей. И, что наверняка важнее, позволяют "Ахмату" обогнать себя в турнирной таблице. Теперь "Уфа" располагается на 8-м месте, а "грозненцы" как минимум до завтра будут находиться на 6-й строчке. При этом важно не забыть, что при Галактионове они продолжают набирать очки. Из 9-ти возможных они взяли 7. Ну что, пора утверждать кандидатуру главного тренера?