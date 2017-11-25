Игроки "Халла" после гола "Бристолю" обняли Леонида Слуцкого (видео)

?? «Халл» впереди 2:0. Сразу после гола игроки побежали к Слуцкому и отпраздновали с ним забитый мяч. Полная поддержка ?? pic.twitter.com/dV8yZivwAs — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) November 25, 2017

В 19-м туре Чемпионшипа "Халл Сити" дома проиграл "Бристоль Сити" (2:3).На 61-й минуте встречи нападающий хозяев Джаррод Боуэн удвоил преимущество своей команды - 2:0. Для 20-летнего форварда это 10-й забитый мяч в 19-м матче в этом сезоне.Свой гол Боуэн отпраздновал с главным тренером команды Леонидом Слуцким, к которому прибежали и другие игроки "Халла".