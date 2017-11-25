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Игроки "Халла" после гола "Бристолю" обняли Леонида Слуцкого (видео)

В 19-м туре Чемпионшипа "Халл Сити" дома проиграл "Бристоль Сити" (2:3).

На 61-й минуте встречи нападающий хозяев Джаррод Боуэн удвоил преимущество своей команды - 2:0. Для 20-летнего форварда это 10-й забитый мяч в 19-м матче в этом сезоне.

Свой гол Боуэн отпраздновал с главным тренером команды Леонидом Слуцким, к которому прибежали и другие игроки "Халла".

Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 21:15
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(0)
№6 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 21:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
а потом пропустили 3))


Прям то по спартаковски


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№5 Написал: vid111 Спб (Сегодня, 21:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мило, только чего же им *** не хватает для побед?
Регистрация: 13.04.2007
№4 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 21:31) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Попрощались
Регистрация: 10.09.2012
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 21:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
а потом пропустили 3))


Под нас косит...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:20) #
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online
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«Спартак»
цирк с конями
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а потом пропустили 3))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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