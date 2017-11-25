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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игроки "Халла" после гола "Бристолю" обняли Леонида Слуцкого (видео)
В 19-м туре Чемпионшипа "Халл Сити" дома проиграл "Бристоль Сити" (2:3).
На 61-й минуте встречи нападающий хозяев Джаррод Боуэн удвоил преимущество своей команды - 2:0. Для 20-летнего форварда это 10-й забитый мяч в 19-м матче в этом сезоне.
Свой гол Боуэн отпраздновал с главным тренером команды Леонидом Слуцким, к которому прибежали и другие игроки "Халла".
На 61-й минуте встречи нападающий хозяев Джаррод Боуэн удвоил преимущество своей команды - 2:0. Для 20-летнего форварда это 10-й забитый мяч в 19-м матче в этом сезоне.
Свой гол Боуэн отпраздновал с главным тренером команды Леонидом Слуцким, к которому прибежали и другие игроки "Халла".
?? «Халл» впереди 2:0. Сразу после гола игроки побежали к Слуцкому и отпраздновали с ним забитый мяч. Полная поддержка ?? pic.twitter.com/dV8yZivwAs— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) November 25, 2017
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