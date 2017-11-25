Михаил Галактионов: в целом убедительно выглядели

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов в эфире канала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Уфой" в матче 18-го тура против "Уфы" (2:1)."Ожидали, что игра будет больше характерная, боевая. Порадовало, что мы большую часть матча владели преимуществом. Хотелось бы прибавить в атаке. Немного смазали концовку, привезли себе гол, добавили нервозности. Но в то же время набрали три важных очка и в целом убедительно выглядели. Поздравляю ребят с победой", - сказал Галактионов.