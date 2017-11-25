Сергей Семак: в концовке немножко не повезло

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о матче против "Ахмата" в 18-м туре чемпионата России."В первом тайме сыграли ниже своих возможностей в атакующей фазе. Обидно, что в концовке пропустили со стандарта. Во втором тайме ошиблись. Естественно, после 0:2 было тяжело вернуться, хотя моменты были, смогли забить и могли свести матч к ничьей. В концовке немножко не повезло, не хватило реализации. Моменты были хорошие. К сожалению, очков не набрали. Будем идти дальше, будем работать", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".