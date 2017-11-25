Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (7)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (7)
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
12:59
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
Хавбек "СКА-Хабаровск": "Локомотив" пытался создать давление на нас, надеясь на какие-то дивиденды (6)
Сергей Семак: в концовке немножко не повезло
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о матче против "Ахмата" в 18-м туре чемпионата России.
"В первом тайме сыграли ниже своих возможностей в атакующей фазе. Обидно, что в концовке пропустили со стандарта. Во втором тайме ошиблись. Естественно, после 0:2 было тяжело вернуться, хотя моменты были, смогли забить и могли свести матч к ничьей. В концовке немножко не повезло, не хватило реализации. Моменты были хорошие. К сожалению, очков не набрали. Будем идти дальше, будем работать", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
"В первом тайме сыграли ниже своих возможностей в атакующей фазе. Обидно, что в концовке пропустили со стандарта. Во втором тайме ошиблись. Естественно, после 0:2 было тяжело вернуться, хотя моменты были, смогли забить и могли свести матч к ничьей. В концовке немножко не повезло, не хватило реализации. Моменты были хорошие. К сожалению, очков не набрали. Будем идти дальше, будем работать", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.