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Сергей Семак: в концовке немножко не повезло

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак рассказал о матче против "Ахмата" в 18-м туре чемпионата России.

"В первом тайме сыграли ниже своих возможностей в атакующей фазе. Обидно, что в концовке пропустили со стандарта. Во втором тайме ошиблись. Естественно, после 0:2 было тяжело вернуться, хотя моменты были, смогли забить и могли свести матч к ничьей. В концовке немножко не повезло, не хватило реализации. Моменты были хорошие. К сожалению, очков не набрали. Будем идти дальше, будем работать", - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Семак Уфа Ахмат
Сегодня, 21:30
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