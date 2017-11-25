Леонид Слуцкий: не знаю, уволят ли меня

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 19-го тура Чемпионшипа против "Бристоль Сити" (2:3)."Сложно анализировать такой матч. Я очень расстроен. Мы контролировали ход игры, но плохо действовали при стандартах. Не знаю, уволят ли меня. Если команда не может выиграть на протяжении шести матчей, то нормально задумываться о переменах", - цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.