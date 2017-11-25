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Леонид Слуцкий: не знаю, уволят ли меня

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче 19-го тура Чемпионшипа против "Бристоль Сити" (2:3).

"Сложно анализировать такой матч. Я очень расстроен. Мы контролировали ход игры, но плохо действовали при стандартах. Не знаю, уволят ли меня. Если команда не может выиграть на протяжении шести матчей, то нормально задумываться о переменах", - цитирует Слуцкого официальный сайт клуба.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 21:49
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13
(0)
№13 Написал: grisha (Сегодня, 22:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Он еврей, а не русский

Ты путаешь -
Путин еврейский кореец, а Лёня русский румыночех ))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:37) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: grisha
плохого русскому тренеру

Он еврей, а не русский


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:35) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Hitman
другой бы давно все понял,набрался мужества и сам написал заявление,но это не про осложида Слуцкого,поражает наглость Пельменя,хоть в глаза ему на ссы

А может это не наглость, а упорство, достойное уважения. Да в этом случае, если подаст в отставку, потеряет в деньгах.
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: aladin Россия Краснодар (Сегодня, 22:35) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Нахрена нам Слуцкер в Краснодаре......Нам такой футбол не нужен....
Регистрация: 25.11.2017
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:35) #
  • -2
  •  (4)

Я знаю - уволят. Велком Ленчик в Краснодар.

Цитата: fan-yuran
Пора писать по собственному

По собственному - мимо отступных. Будет качаться, пока все там не разломает
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 22:28) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Нет, талоны на усиленное питание выпишут...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№7 Написал: grisha (Сегодня, 22:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fan-yuran
. Пора писать по собственному

Вот интересно, почему все фашисты желают плохого русскому тренеру на свободе
Может у них советское говно застряло в голове ?
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: fan-yuran Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Команда явно Леню сливает.... Пора писать по собственному
Регистрация: 7.10.2016
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
другой бы давно все понял,набрался мужества и сам написал заявление,но это не про осложида Слуцкого,поражает наглость Пельменя,хоть в глаза ему на ссы
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
премию наверно выпишут ))))
Регистрация: 26.07.2014
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 22:05) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не знаю, уволят ли меня.

Весь мир уже знает, а Леонид Викторович всё в сомнениях. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:04) #
  • -3
  •  (5)

В ПОНЕДЕЛЬНИК ....БУДЕТ УВОЛЬНЕНИЕ ВЕЛИКОГО ИЗ АНГЛИИ ...назад В РОССИЮ....И БУДЕТ ОН В КРАСНОДАРЕ....что бы тренировать в Англии...другой менталитет нужен.... ФУТБОЛ В РОССИИ ЕСТЬ... И БУДЕТ....а Галицкий его возьмёт после очередного поражения Краснодара.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
да я думаю это или последний или предпоследний матч
ничего против Слуцкого не имею, но команда из АПЛ идет в ж*пе Чемпионшипа....
вывод - что-то тут не так


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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