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Владимир Щербак: в "Тосно" сложился коллектив настоящих мужчин

Бывший тренер "Тосно" Владимир Щербак поделился мнением о матче команды из Ленинградской области с "Арсеналом".

"Результат хороший, но ни я, ни Бесчастных в ребятах не сомневались. У нас каждая игра чемпионата как финал, к этому ребята готовы. Там сложился коллектив настоящих мужчин, мало где такой встретишь. На этих ребят приятно смотреть. Женьку (Маркова) знаю давно, он всегда нацелен на ворота. А сейчас он крепнет, набирает зрелость. И этими тремя голами его я совсем не удивлен. Думаю, он будет забивать много.

Марков прошел у меня через юношескую сборную, за него очень рад. Другое дело, что его три гола - Женя меня правильно поймет - цена работы всей команды. Сегодня самоотдача "Тосно" была на 101%, и это было видно. У нас сложились отличные отношения со всеми ребятами и тренерско-административным штабом, они большие молодцы", - цитирует Щербака "Р-Спорт".
Теги: Тосно Арсенал Тула
Сегодня, 22:24
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(0)
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:41) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, это здорово!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:39) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да руководство приказало заклеить рот Парфенову, что бы не пойти следом за подчиненными.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:30) #
  • -1
  •  (3)

Увольнение тренеров...не понимаю....а ещё больше не понимаю Главного ТАК НАЗЫВАЕМОГО ТРЕНЕРА....КАК МОЖНО МОЛЧАТЬ...Мужики в одной обойме...с тобой тобой ...а этот ....Молчит...лично моё мнение очень изменилось об этом ЧЕЛОВЕКЕ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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