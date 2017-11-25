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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Щербак: в "Тосно" сложился коллектив настоящих мужчин
Бывший тренер "Тосно" Владимир Щербак поделился мнением о матче команды из Ленинградской области с "Арсеналом".
"Результат хороший, но ни я, ни Бесчастных в ребятах не сомневались. У нас каждая игра чемпионата как финал, к этому ребята готовы. Там сложился коллектив настоящих мужчин, мало где такой встретишь. На этих ребят приятно смотреть. Женьку (Маркова) знаю давно, он всегда нацелен на ворота. А сейчас он крепнет, набирает зрелость. И этими тремя голами его я совсем не удивлен. Думаю, он будет забивать много.
Марков прошел у меня через юношескую сборную, за него очень рад. Другое дело, что его три гола - Женя меня правильно поймет - цена работы всей команды. Сегодня самоотдача "Тосно" была на 101%, и это было видно. У нас сложились отличные отношения со всеми ребятами и тренерско-административным штабом, они большие молодцы", - цитирует Щербака "Р-Спорт".
"Результат хороший, но ни я, ни Бесчастных в ребятах не сомневались. У нас каждая игра чемпионата как финал, к этому ребята готовы. Там сложился коллектив настоящих мужчин, мало где такой встретишь. На этих ребят приятно смотреть. Женьку (Маркова) знаю давно, он всегда нацелен на ворота. А сейчас он крепнет, набирает зрелость. И этими тремя голами его я совсем не удивлен. Думаю, он будет забивать много.
Марков прошел у меня через юношескую сборную, за него очень рад. Другое дело, что его три гола - Женя меня правильно поймет - цена работы всей команды. Сегодня самоотдача "Тосно" была на 101%, и это было видно. У нас сложились отличные отношения со всеми ребятами и тренерско-административным штабом, они большие молодцы", - цитирует Щербака "Р-Спорт".
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