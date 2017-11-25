Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
18:53
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
Александр Побегалов: в один день получил выговор от руководства и благодарность от губернатора
18:01
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
Андрей Тихонов: против "Крыльев" все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (3)
16:09
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
Андрей Кобелев: не надо заострять на Дзюбе особое внимание, он игрок основного состава "Зенита" (2)
"Челси" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем"
В матче 13-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Челси" поделили очки.
Чемпионат Англии
13 тур
"Ливерпуль" – "Челси" 1:1
Голы: Салах, 65 - Виллиан, 85.
"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Матип, Морено, Гомес, Хендерсон, Милнер, Окслэйд-Чемберлен (Мане, 89), Коутиньо (Лаллана, 89), Салах, Старридж (Вейналдум, 66).
"Челси": Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Дзаппакоста (Виллиан, 83), Бакайоко (Педро, 77), Канте, Дринкуотер (Фабрегас, 74), Азар, Мората.
Чемпионат Англии
13 тур
"Ливерпуль" – "Челси" 1:1
Голы: Салах, 65 - Виллиан, 85.
"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Матип, Морено, Гомес, Хендерсон, Милнер, Окслэйд-Чемберлен (Мане, 89), Коутиньо (Лаллана, 89), Салах, Старридж (Вейналдум, 66).
"Челси": Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Дзаппакоста (Виллиан, 83), Бакайоко (Педро, 77), Канте, Дринкуотер (Фабрегас, 74), Азар, Мората.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.