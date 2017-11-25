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"Челси" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем"

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" и "Челси" поделили очки.

Чемпионат Англии

13 тур

"Ливерпуль" – "Челси" 1:1

Голы: Салах, 65 - Виллиан, 85.

"Ливерпуль": Миньоле, Клаван, Матип, Морено, Гомес, Хендерсон, Милнер, Окслэйд-Чемберлен (Мане, 89), Коутиньо (Лаллана, 89), Салах, Старридж (Вейналдум, 66).

"Челси": Куртуа, Кристенсен, Кэйхилл, Аспиликуэта, Алонсо, Дзаппакоста (Виллиан, 83), Бакайоко (Педро, 77), Канте, Дринкуотер (Фабрегас, 74), Азар, Мората.
Теги: Челси Ливерпуль
Сегодня, 22:25
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(0)
№5 Написал: spiri (Сегодня, 22:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Опыт Конте с Дринкуотером может пригодится Спартаку.. wink


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:40) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не повезло Пулу, но сами виноваты. Когда-нибудь смогут наскрести 8-10 лимонов на настоящего вратаря.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:39) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ливер набирает, или как?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:37) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Матчи первой шестерки смотрятся на одном дыхании, постоянное движение, интрига почти в каждом матче, особняком ,правда, МанСити.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: spiri (Сегодня, 22:36) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Тяжелая игра..жаль,Челси не забил два.. blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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