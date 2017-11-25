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"Реал" одержал победу над "Малагой"

Чемпионат Испании

13 тур

"Реал Мадрид" – "Малага" 3:2

Голы: Бензема, 13, Касемиро, 23, Роналду, 78 - Ролан, 22, Кастро, 60

"Реал": Касилья, Карвахаль, Марсело, Варан, Вальехо, Касемиро, Кроос (Франсуа, 81), Иско (Модрич, 66), Васкес, Роналду, Бензема (Майораль, 90)

"Малага": Хименес, Росалес, Карлос (Байсс, 40), Диего Гонсалес, Эрнандес, Адриан Гонсалес, Кеко (ХУанпи, 68), Ресио, Кастро, Ролан, Пеньяранда (Борха Гонсалес, 65)

Предупреждения: Пеньяранда, 30, Андриан Гонасалес, 45, Марсело, 45+1
Теги: Реал Малага
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