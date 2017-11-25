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Агент: Дармиан останется в "МЮ"

Агент защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана заявил, что не ведет переговоры с другими клубами.

Ранее сообщалось, что итальянец может перейти в "Рому", "Интер" или "Наполи".

"Он останется в Манчестере", - цитирует агента Football Italia.
Теги: Дармиан Манчестер Юнайтед
Сегодня, 23:09
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