Агент: Дармиан останется в "МЮ"

Агент защитника "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана заявил, что не ведет переговоры с другими клубами.Ранее сообщалось, что итальянец может перейти в "Рому", "Интер" или "Наполи"."Он останется в Манчестере", - цитирует агента Football Italia.