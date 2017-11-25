Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Роман Павлюченко: "Урал" обыграет "Краснодар" со счетом 1:0

Бывший нападающий "Урала" Роман Павлюченко считает, что екатеринбургская команда обыграет "Краснодар" со счетом 1:0.

"Григорий Викторович Иванов, президент клуба, подготовит команду морально. Поставлю на победу "Урала" со счётом 1:0, потому что "Краснодару" забивать не так просто. Вся команда неудобная. Там очень хорошая полузащита и атака. Нужно и мастерства Смолова опасаться. Он в матче с Испанией обыграл одного из лучших защитников в мире", — цитирует Павлюченко EANews.ru.
Теги: Павлюченко Урал Краснодар
Вчера, 23:18
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
если так то краснодар ждет ...трындец..
Регистрация: 26.04.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.