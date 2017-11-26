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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Наставник "Бристоль Сити": Слуцкий полностью переигрывал нас на протяжении 65-ти минут
Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон прокомментировал победу над "Халл Сити" в матче 19-го тура Чемпионшипа.
"Слуцкий полностью переигрывал нас на протяжении 65-ти минут матча. Но иногда бывают и такие камбэки. Слуцкого уважаю, рад победе", – цитирует Джонсона Hull Daily Mail.
Напомним, что игроки "тигров" отпраздновали второй гол в ворота "Бристоль Сити", обняв Слуцкого.
"Слуцкий полностью переигрывал нас на протяжении 65-ти минут матча. Но иногда бывают и такие камбэки. Слуцкого уважаю, рад победе", – цитирует Джонсона Hull Daily Mail.
Напомним, что игроки "тигров" отпраздновали второй гол в ворота "Бристоль Сити", обняв Слуцкого.
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