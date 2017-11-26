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Наставник "Бристоль Сити": Слуцкий полностью переигрывал нас на протяжении 65-ти минут

Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон прокомментировал победу над "Халл Сити" в матче 19-го тура Чемпионшипа.

"Слуцкий полностью переигрывал нас на протяжении 65-ти минут матча. Но иногда бывают и такие камбэки. Слуцкого уважаю, рад победе", – цитирует Джонсона Hull Daily Mail.

Напомним, что игроки "тигров" отпраздновали второй гол в ворота "Бристоль Сити", обняв Слуцкого.
Теги: Слуцкий Халл Сити
Сегодня, 11:28
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Сибирь»
А что его не уважать то? Всем очки дарит.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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