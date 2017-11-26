Мауро Икарди: будем наслаждаться лидерством в Серии А

Нападающий "Интера" Мауро Икарди прокомментировал победу над "Кальяри" в матче 14-го тура чемпионата Италии."В первом тайме "Кальяри" демонстрировал хорошую игру, что стало для нас проблемой. Но мой гол их немного успокоил. Мы просто выполняем свою работу. На данный момент мы стали первыми и будем наслаждаться лидерством в Серии А", - цитирует Икарди Football Italia.