Мауро Икарди: будем наслаждаться лидерством в Серии А

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:43
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (1)
После пресс-конференции в Самаре нападение было совершено не на Андрея Тихонова, а на пресс-атташе "Крыльев" (1)
10:17
"Анжи" - Вадиму Скрипченко: в ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком
"Анжи" - Вадиму Скрипченко: в ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком
10:10
Адвокат Родченкова: у Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь (29)
Адвокат Родченкова: у Григория есть доказательства по допингу в российском футболе, но ФИФА пока не выходила на связь (29)
Вчера, 23:50
Эрик Кантона: "МЮ"? Не понимаю, зачем клубу нужен тренер, который пропагандирует оборонительный футбол (1)
Эрик Кантона: "МЮ"? Не понимаю, зачем клубу нужен тренер, который пропагандирует оборонительный футбол (1)
Вчера, 23:18
Роман Павлюченко: "Урал" обыграет "Краснодар" со счетом 1:0 (3)
Роман Павлюченко: "Урал" обыграет "Краснодар" со счетом 1:0 (3)
Вчера, 23:09
Агент: Дармиан останется в "МЮ"
Агент: Дармиан останется в "МЮ"
Вчера, 23:00
"Реал" одержал победу над "Малагой" (1)
"Реал" одержал победу над "Малагой" (1)
Вчера, 22:42
Евгений Марков: посвящаю хет-трик маме и Бесчастных (1)
Евгений Марков: посвящаю хет-трик маме и Бесчастных (1)
Вчера, 22:25
"Челси" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем" (4)
"Челси" ушел от поражения в матче с "Ливерпулем" (4)
Вчера, 22:24
Владимир Щербак: в "Тосно" сложился коллектив настоящих мужчин (2)
Владимир Щербак: в "Тосно" сложился коллектив настоящих мужчин (2)
Вчера, 22:11
Денис Глушаков: я видел опорников получше Паредеса (14)
Денис Глушаков: я видел опорников получше Паредеса (14)
Вчера, 22:09
Евгений Коноплянка: самый запоминающийся матч в моей карьере (2)
Евгений Коноплянка: самый запоминающийся матч в моей карьере (2)
Вчера, 21:49
Леонид Слуцкий: не знаю, уволят ли меня (26)
Леонид Слуцкий: не знаю, уволят ли меня (26)
Вчера, 21:47
Евгений Башкиров: одно слово - стыдно
Евгений Башкиров: одно слово - стыдно
Вчера, 21:30
Сергей Семак: в концовке немножко не повезло (1)
Сергей Семак: в концовке немножко не повезло (1)
Вчера, 21:16
Михаил Галактионов: в целом убедительно выглядели
Михаил Галактионов: в целом убедительно выглядели
Вчера, 20:52
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
"Ахмат" одержал победу над "Уфой" (9)
Вчера, 20:41
"Вест Бромвич" отобрал очки у "Тоттенхэма"
"Вест Бромвич" отобрал очки у "Тоттенхэма"
Вчера, 20:30
"Халл" Слуцкого, ведя 2:0, проиграл "Бристоль Сити" (30)
"Халл" Слуцкого, ведя 2:0, проиграл "Бристоль Сити" (30)
Вчера, 20:19
Миодраг Божович: Марков забил три гола – молодец
Миодраг Божович: Марков забил три гола – молодец
Вчера, 20:14
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью о негативном освещении ЧМ-2018 журналистами
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало статью о негативном освещении ЧМ-2018 журналистами
Вчера, 20:07
Евгений Марков установил рекорд России (4)
Евгений Марков установил рекорд России (4)
Вчера, 19:47
Дмитрий Парфёнов: понятно, что "Арсенал" ехал за победой, но в данный момент она нам нужнее
Дмитрий Парфёнов: понятно, что "Арсенал" ехал за победой, но в данный момент она нам нужнее
Вчера, 19:43
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Никита Безлихотнов: "Шинник" упустил много очков в играх, в которых вел в счете. Мы могли быть намного выше
Мауро Икарди: будем наслаждаться лидерством в Серии А
Нападающий "Интера" Мауро Икарди прокомментировал победу над "Кальяри" в матче 14-го тура чемпионата Италии.
"В первом тайме "Кальяри" демонстрировал хорошую игру, что стало для нас проблемой. Но мой гол их немного успокоил. Мы просто выполняем свою работу. На данный момент мы стали первыми и будем наслаждаться лидерством в Серии А", - цитирует Икарди Football Italia.
"В первом тайме "Кальяри" демонстрировал хорошую игру, что стало для нас проблемой. Но мой гол их немного успокоил. Мы просто выполняем свою работу. На данный момент мы стали первыми и будем наслаждаться лидерством в Серии А", - цитирует Икарди Football Italia.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.