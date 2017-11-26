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Вернблум, Дзагоев и Витинью - в атаке ЦСКА на матч с "Рубином"

Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом команды на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина".

ЦСКА: Акинфеев - В. Березуцкий, Васин, Игнашевич - Фернандес, Натхо, Головин, Набабкин - Витинью, Вернблум, Дзагоев.

Запасные: Помазун, Макаров, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Оланаре.
Теги: ЦСКА Рубин
Сегодня, 12:55
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№3 Написал: evgesha (Сегодня, 13:27) #
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online
Болеет за:
«Терек»
с защитой просто беда даже 1 в запасе нет пора Чернова подтягивать из аренды worried
Регистрация: 23.11.2017
№2 Написал: FC CSKA (Сегодня, 13:09) #
  • +3
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Цитата: Сэт
Так вроде говорили что Марио не полетел в Казань.

полетел, на уколах выйдет, хоть на один тайм
Регистрация: 23.11.2017
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:04) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Так вроде говорили что Марио не полетел в Казань.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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