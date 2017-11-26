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Молодежка "Ростова" обыграла сверстников из "Анжи"

Молодежное первенство

18 тур

"Ростов" – "Анжи" 1:0

Голы: Вебер, 77

"Ростов": Ермаков, Нескромный, Захаров, Сухомлинов, Христис, Забродин, Сиденко, (Петров, 76), Вебер, Мкртчян, Данилов, (Карнута, 24), Соловьев.

"Анжи": Герасимов, Исаев, Белов, Глебов, Гайдаров, Керимов, Темуков, Юсупов, Магомедов, Халимбеков, Долгов.

Предупреждения: Гайдаров, 11
Теги: Ростов Анжи
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