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Гекдениз Карадениз остался в запасе "Рубина" на игру против ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Рубина" на матч 18-го тура чемпионата России против ЦСКА.

"Рубин": Джанаев - Кудряшов, Сорокин, Гранат, Сигурдссон, Бауэр - М`Вила, Камболов, Оздоев - Ахметов, Канунников.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Навас, Бурлак, Набиуллин, Сонг, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Карадениз, Жемалетдинов, Азмун.
Теги: Рубин ЦСКА
Сегодня, 13:03
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