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Джордан Хендерсон: "Челси" может быть доволен ничейным результатом больше

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1).

"Мы разочарованы, поскольку рассчитывали на победу. Думаю, это был достойный поединок равных соперников, но все же "Челси" может быть доволен ничейным результатом больше", - цитирует футболиста ВВС.
Теги: Ливерпуль Челси
Сегодня, 13:13
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