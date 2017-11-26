Джордан Хендерсон: "Челси" может быть доволен ничейным результатом больше

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал ничью в матче 13-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1)."Мы разочарованы, поскольку рассчитывали на победу. Думаю, это был достойный поединок равных соперников, но все же "Челси" может быть доволен ничейным результатом больше", - цитирует футболиста ВВС.