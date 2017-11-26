Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гол Федора Смолова принес "Краснодару" победу в матче с "Уралом"

В матче 18-го тура чемпионата России "Урал" на своем поле уступил "Краснодару".

Чемпионат России

18 тур

"Урал" – "Краснодар" 0:1

Голы: Смолов, 37

"Урал": Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, (Ароян, 13), Димитров, Евсеев, (Ильин, 77), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Портнягин, Бикфалви.

"Краснодар": Синицын, Грицаенко, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Каборе, Перейра, Жоаозиньо, (Иван, 84), Классон, Смолов.

Предупреждения: Меркулов, 76
Теги: Урал Краснодар
Сегодня, 13:25
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (0)
online

Краснодар с саслуженной выездной победой!
ЗдОрово играет Краснодар,даже в мороз
команда умудрялась проводить красивые
комбинации у ворот хозяев поля!
Регистрация: 7.05.2010
№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: imaginary
не сказать, что Краснодар выдал отличный матч, много брака в конце, защита продавливается..
но Портнягин не Промес, Урал не смог воспользоваться минусами Краснодара, да и если честно не наиграл на очки со своим стилем игры "навесь в штрафную, авось там что-то произойдёт"
Понравился Андрей Иван, ловко он убирал соперников


согласен...


Синица дважды чуть не подарил Уралу гол, давно пора от него избавится уже...
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
не сказать, что Краснодар выдал отличный матч, много брака в конце, защита продавливается..
но Портнягин не Промес, Урал не смог воспользоваться минусами Краснодара, да и если честно не наиграл на очки со своим стилем игры "навесь в штрафную, авось там что-то произойдёт"
Понравился Андрей Иван, ловко он убирал соперников

и да ужасная трансляция, ждём ввода нового стадиона, это смотреть было невозможно, на солнечной стороне вообще ничего не видно
Регистрация: 7.02.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.