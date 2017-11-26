Опрос:

Как сыграют "Зенит" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Локомотив" отправился на матч со "СКА-Хабаровском"

"Локомотив" полетел на матч 18-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск", сообщает официальный твиттер "железнодорожников".

Матч "СКА-Хабаровск" – "Локомотив" состоится 27 ноября, начало - в 12:00 мск.
Теги: Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 13:42
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:32) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
[quote=kos]СКА
Конечно. Вы о Спартаке лучше думаете.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 14:23) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
СКА очки нужнее
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи и победы


--------------------
найду
Регистрация: 13.04.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.