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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Шалимов: могли увереннее выиграть этот матч
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в эфире телеканала "Наш футбол" высказался о победе над "Уралом" (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России.
- Могли сыграть лучше, могли увереннее выиграть этот матч. Сейчас мы довольны тем, что на тяжелейшем для нас выезде взяли три очка.
Мы были на третьем месте два тура назад, потом опустились на пятое. Это качели. Мы знаем, что находимся наверху - в первой пятерке. У нас задача минимум - попасть в первую пятерку. Еще очень много игр. Сейчас надо восстановиться и думать о следующей игре.
- Могли сыграть лучше, могли увереннее выиграть этот матч. Сейчас мы довольны тем, что на тяжелейшем для нас выезде взяли три очка.
Мы были на третьем месте два тура назад, потом опустились на пятое. Это качели. Мы знаем, что находимся наверху - в первой пятерке. У нас задача минимум - попасть в первую пятерку. Еще очень много игр. Сейчас надо восстановиться и думать о следующей игре.
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