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Александр Тарханов: главная проблема "Урала" - реализация

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:1).

- Что не получилось сегодня?

- Сделать результат. Играли довольно хорошо, были моменты, которые могли реализовать. Главная проблема – реализация. Портнягин хорошо сыграл, цеплялся за мячи, выиграл несколько верховых единоборств, но забить не получилось.

- Почему не использовали третью замену?

- Больше некого было выпускать. У нас атаку могут усилить только Ильин и Портнягин, больше некому.
Теги: Тарханов Урал Краснодар
Сегодня, 14:13
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