Александр Тарханов: главная проблема "Урала" - реализация

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Краснодара" (0:1).- Сделать результат. Играли довольно хорошо, были моменты, которые могли реализовать. Главная проблема – реализация. Портнягин хорошо сыграл, цеплялся за мячи, выиграл несколько верховых единоборств, но забить не получилось.- Больше некого было выпускать. У нас атаку могут усилить только Ильин и Портнягин, больше некому.